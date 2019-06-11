В Турции разыскиваются 56 человек, подозреваемых в терроризме

Анкара, , 08:00 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 56 человек подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке обвиняемых прошла в провинции Адана, 25 человек, среди которых также были женщины, уже задержаны.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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