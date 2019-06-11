Каир потребовал у Лондона прекратить торговлю бюстом Тутанхамона

Каир, , 04:48 — REGNUM Продажа бюста Тутанхамона на аукционе в Великобритании должна быть отменена, заявил египетский МИД, сообщает Xinhua.

Отмечается, что, согласно заявлению посольства Египта в Лондоне, Каир потребовал вернуть бюст фараона в Луксор.

Напомним, аукционный дом Christie's (Лондон) собирается пустить с молотка бюст Тутанхамона в следующем месяце. Его оценивают в сумму, превышающую пять миллионов долларов.

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