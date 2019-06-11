Вторник, 11 Июня 2019 года
04:49:03 МСК

Каир потребовал у Лондона прекратить торговлю бюстом Тутанхамона

Политика

И вернуть ценность в Луксор

Каир, 11 июня 2019, 04:48 — REGNUM  Продажа бюста Тутанхамона на аукционе в Великобритании должна быть отменена, заявил египетский МИД, сообщает Xinhua.

Отмечается, что, согласно заявлению посольства Египта в Лондоне, Каир потребовал вернуть бюст фараона в Луксор.

Напомним, аукционный дом Christie's (Лондон) собирается пустить с молотка бюст Тутанхамона в следующем месяце. Его оценивают в сумму, превышающую пять миллионов долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран потребовал от США вернуть персидские глиняные таблички

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить