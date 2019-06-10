Минобороны: Нарушения режима прекращения огня в Сирии остаются регулярными

, , 22:41 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования, действующие в зоне деэскалации «Идлиб», продолжают нарушать условия режима прекращения огня, сообщил 10 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По информации ЦПВС, за последние сутки боевиками были обстреляны десять поселений в провинции Латакия и два района города Алеппо.

«В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Ханзир, Раша, Сандран, Хамрат, Мукатталь, Айн-Эль-Ашра, Дарх-Абу-Асад, Ройсет-Рушу, Нахшебба и Кара-Галия провинции Латакия, районов Хара и Биньямин города Алеппо», — сказал Виктор Купчишин.

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб» продолжает оставаться источником почти ежедневных обстрелов прилегающих районов Сирии.