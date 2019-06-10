Понедельник, 10 Июня 2019 года
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60 тыс. человек стали беженцами из-за этнических столкновений в Мали — ООН

Политика

«Существует высокий риск дальнейшей эскалации» конфликта между догонами и фульбе

60 тыс. человек стали беженцами из-за этнических столкновений в Мали — ООН
Bradley Watson
Мали

Нью-Йорк, США, 10 июня 2019, 22:05 — REGNUM  По информации ООН, не менее 60 тыс. человек стали беженцами в результате этнических столкновений в центральном Мали, 10 июня передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению генсека ООН Антониу Гуттериша, в Мали «существует высокий риск дальнейшей эскалации» конфликта между догонами и фульбе, который уже привел к сотням жертв.

Совет безопасности ООН проведет специальное заседание по Мали в текущем месяце. В Мали действуют миротворцы ООН, которые не вовлечены в этнический конфликт.

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