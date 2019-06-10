Крупные города Гаити охвачены массовыми беспорядками

Порт-о-Пренс, , 19:57 — REGNUM На улицах пяти городов Гаити — Порт-о-Пренса, Кап-Аитьена, Сен-Марка Жакмеля и Гонаива — продолжаются массовые беспорядки, 10 июня передает агентство Associated Press.

Демонстранты жгут машины, бьют стекла, закидывают камнями полицию. В Порт-о-Пренсе протестующие пытались взять штурмом ворота президентского дворца, но были отбиты.

На данный момент известно как минимум о двоих погибших в результате беспорядков, не менее пяти человек получили ранения.

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