Понедельник, 10 Июня 2019 года
19:58:36 МСК

Крупные города Гаити охвачены массовыми беспорядками

Политика

Жертвами насилия уже стали двое человек

Порт-о-Пренс, 10 июня 2019, 19:57 — REGNUM  На улицах пяти городов Гаити — Порт-о-Пренса, Кап-Аитьена, Сен-Марка Жакмеля и Гонаива — продолжаются массовые беспорядки, 10 июня передает агентство Associated Press.

Демонстранты жгут машины, бьют стекла, закидывают камнями полицию. В Порт-о-Пренсе протестующие пытались взять штурмом ворота президентского дворца, но были отбиты.

На данный момент известно как минимум о двоих погибших в результате беспорядков, не менее пяти человек получили ранения.

Читайте также: Власти Гаити арестовали группу вооруженных людей из США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить