Юрий Бойко рассказал, как Украина может уйти от военного психоза

Москва, , 18:58 — REGNUM Люди, которые на выборах в Верховную раду проголосуют за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», это те, кто хочет нормальной и предсказуемой жизни, а также завершения военного конфликта в Донбассе, уверен глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Об этом он заявил 10 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Люди, которые проголосуют за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», это люди, которые хотят нормальной и предсказуемой жизни, это люди, которые хотят завершения военного конфликта на Донбассе, которые против драконовских тарифов, это люди, которые хотят спокойно ходить на работу, — считает Бойко. — Из них как раз и состоят ряды наших сторонников. И я убеждён, что их с каждым днем будет всё больше, потому что там позиция, которую мы занимаем и в отношении переговоров по газу, которые мы проводили в пятницу в Санкт-Петербурге на форуме, и они дают возможность снизить стоимость газа, а значит, хлеба, сахара, остальных продуктов и коммунальных тарифов».

Кроме того, Бойко отметил важность открытия рынков России для украинских товаров.

«Все эти шаги позволят нормализовать ситуацию, уйти от военного психоза и вернуть страну к нормальной жизни, — сказал Бойко. — Мы также говорим о том, что надо проводить переговоры с непризнанными республиками ЛНР и ДНР ради мира, идти на компромиссы и честно сказать об этом людям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Юрий Бойко возглавил список потенциальных кандидатов на пост премьер-министра Украины, сказано в результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Назначение Бойко премьер-министром Украины поддерживают 12,9% опрошенных, Юлии Тимошенко — 11,3%. На третьем месте лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко — 8,1%.

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