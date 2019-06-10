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Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году

Политика

Аналогичный запрет будет введен в странах Евросоюза

Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Sagar Chaudhray
Пластиковая посуда

Оттава, 10 июня 2019, 17:59 — REGNUM  Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году. Об этом сегодня, 10 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции.

«Я рад объявить, что к 2021 году Канада запретит причиняющие вред одноразовые пластиковые предметы», — сказал Трюдо, имея в виду вред окружающей среде.

Трюдо отметил, что полный список пластиковых изделий, которые попадают под запрет, будет сформирован чуть позже. Список этот будет основан на научных исследованиях и действиях Европейского союза, а также других стран, которые запрещают одноразовые пластиковые изделия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды. В частности, речь идёт о пластиковых тарелках, столовых приборах, соломинках для коктейлей, а также ватных палочек.

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Техногенные загрязнения окружающей среды
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