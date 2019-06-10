СМИ отправили в отставку начальника новосибирской полиции

Новосибирск, , 17:08 — REGNUM Начальник полиции Новосибирской области Николай Турбовец уходит в отставку. Об этом сообщили местные СМИ.

«Фамилия Турбовца исчезла с сайта ГУ МВД по Новосибирской области из числа замов начальника ведомства Юрия Стерликова. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об его увольнении, но документ до сих пор не опубликован. Копия указа есть в канцелярии регионального управления МВД», — отмечает «Тайга.инфо».

Со ссылкой на управление МВД РФ по Новосибирской области об увольнении Турбовца пишет и «Континент Сибирь».

«Николай Трубовец покидает свой пост, причины ухода пока не уточняются», — отмечает издание.

«Владимир Путин отправил в отставку начальника полиции ГУ МВД России по Новосибирской области. Соответствующий документ президент России подписал в четверг, 6 июня, сообщают СМИ. Информация о Николае Турбовце исчезла с официального сайта силового ведомства», — сообщают «Новосибирские новости».

60-летний Николай Турбовец с 2011 года служил начальником полиции в Самарской области. С 2015 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области, начальника полиции области. За 2018 год Николай Турбовец задекларировал доход в 1,8 млн рублей.