Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Латвия и Белоруссия выделят 8 млн евро на модернизацию границы

Политика

Поводом стал ЧМ по хоккею

Рига, 10 июня 2019, 16:35 — REGNUM  В пунктах пограничного перехода «Патерниеки» и «Силене» на латвийско-белорусской границе начинаются работы по их модернизации, сообщает новостной портал delfi.lv.

Модернизация — один из пунктов межправительственного плана сотрудничества Латвии и Белоруссии, в связи с Чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в Риге и Минске в 2021 году. По плану на пунктах пропуска будет создана единая организация движения для всех видов транспорта и пешеходов, а также модернизирована их инфраструктура и система охраны.

Сообщается, что в ближайшие годы на эти цели Латвия и Белоруссия потратят около 8 млн. евро, из которых 2 млн. евро будут выделены из программы трансграничного сотрудничества между Латвией, Литвой и Белоруссией.

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Экономика Латвии
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