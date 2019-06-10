Латвия и Белоруссия выделят 8 млн евро на модернизацию границы

Рига, , 16:35 — REGNUM В пунктах пограничного перехода «Патерниеки» и «Силене» на латвийско-белорусской границе начинаются работы по их модернизации, сообщает новостной портал delfi.lv.

Модернизация — один из пунктов межправительственного плана сотрудничества Латвии и Белоруссии, в связи с Чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в Риге и Минске в 2021 году. По плану на пунктах пропуска будет создана единая организация движения для всех видов транспорта и пешеходов, а также модернизирована их инфраструктура и система охраны.

Сообщается, что в ближайшие годы на эти цели Латвия и Белоруссия потратят около 8 млн. евро, из которых 2 млн. евро будут выделены из программы трансграничного сотрудничества между Латвией, Литвой и Белоруссией.