Новые штрафы будут учитывать доход нарушителя

Москва, , 16:12 — REGNUM Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает дифференциацию размера штрафов как по уровню дохода нарушителя, так и по «серьезности» правонарушения, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

При назначении наказания в виде административного штрафа его размер должен определяться с учетом характера противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда, имущественного и финансового положения физического лица, привлекаемого к административной ответственности, и его семьи, наличия у физического лица, привлекаемого к административной ответственности, заработной платы или иного дохода, имущественного и финансового положения юридического лица, индивидуального предпринимателя, привлекаемого к административной ответственности, отмечают авторы концепции нового КоАП, опубликованной на сайте правительства РФ.

«При подготовке нового КоАП необходимо также решить вопрос о целесообразности назначения административного штрафа ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части КоАП или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом имущественного и финансового положения лица, привлекаемого к административной ответственности», — указано в документе.

При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, размер административного штрафа должен подлежать уменьшению за каждое такое обстоятельство. В то же время при наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер административного штрафа может подлежать увеличению за каждое такое обстоятельство.

Размеры уменьшения или увеличения административного штрафа за каждое смягчающее или отягчающее обстоятельство должны устанавливаться КоАП, также полагают авторы. Должны быть предусмотрены особенности назначения отдельных видов административных наказаний, а также случаи и условия освобождения от наказаний, отсрочки наказания, рассрочки выплаты административных штрафов, порядок и случаи замены одного вида административного наказания другим видом административного наказания.

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