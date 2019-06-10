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Украинской экономике нужна дедолларизация — Нацбанк

Политика

Гривну следует каким-то образом сделать привлекательным средством накопления

Украинской экономике нужна дедолларизация — Нацбанк
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нацбанк Украины

Киев, 10 июня 2019, 16:25 — REGNUM  Национальный банк Украины считает, что необходимо провести дедолларизацию экономики Украины. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, сообщило 10 июня информационное агентство «УНН».

По мнению представителей Нацбанка, необходимо снизить процент депозитов и кредитов, номинированных в долларах США.

«Сегодня уровень долларизации превышает 40%, однако её естественной показатель для Украины составляет около 20%», — рассказал Чурий.

Чиновникам предстоит разработать и принять меры, которые сделают накопление в гривне более привлекательными и снизят процент долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев предложил выкупить долговые обязательства Украины, выпущенные в 2015 году. По его мнению, если этого не сделать, выплаты по этим бумагам кратно превысят сумму денег, списанную международными кредиторами четыре года назад.

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Социально-экономический кризис на Украине
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