Советник Зеленского предложил выкупить «кабальные» обязательства Украины

Киев, , 14:00 — REGNUM Украине следует выкупить долговые обязательства, выпущенные при министре финансов Наталье Яресько в 2015 году, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Даниил Гетманцев 7 июля в своей статье для издания «Зеркало недели».

Он напомнил, что в 2015 году были выпущены так называемые VRI — долговые бумаги, процент по которым привязан к процентному росту ВВП Украины.

«Условия выпуска деривативов предполагают выплаты от 15% (при росте ВВП от 3 до 4%) до 40% (при росте ВВП от 4%) от суммы прироста ВВП страны сверх этих достаточно скромных показателей роста», — рассказал советник.

Он назвал эти долговые обязательства «кабальными», поскольку выплаты по ним кратно превысят списанную в 2015 году сумму долга.

«Одновременно с безукоризненным обслуживанием существующего долга необходимо вести проактивную политику по управлению им, состоящую в переговорах с нашими кредиторами о досрочном выкупе долговых обязательств (в первую очередь VRI) на выгодных Украине условиях, привлечении кредитных ресурсов в гривне и перекредитовании существующего долга на более дешёвый», — считает Гетманцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина успешно закрыла май месяц, заплатив кредиторам $2,6 млрд.

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