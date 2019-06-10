По делу об убийстве крупного политика ХДС задержаны двое мужчин и женщина

Харзевиль, Германия, , 15:55 — REGNUM На севере Германии по делу об убийстве главы правительства Касселя Вальтера Любке задержаны три человека. По неподтвержденной информации, задержанными могут быть бывшие члены группировки «Фракция Красной армии» (RAF), пишет газета Bild.

Как сообщили очевидцы, 8 июня в порту Харлезиля полицейский спецназ обыскал паром, следовавший на остров Вангероге в Северном море (Нижняя Саксония). На глазах у отдыхающих полиция задержала двоих мужчин и женщину, а затем обыскала судно.

Средства массовой информации предположили, что это могли быть до сих пор скрывающиеся члены РАФ Эрнст-Фолькер Штауб, Буркхард Гарвег и Даниэла Клетте. Представитель криминальной полиции Нижней Саксонии не подтвердил этот слух, констатировав лишь факт задержки парома из-за проведения операции. В ней были задействованы 30 человек и вертолет.

Газета Bild утверждает, что задержание троих связано с расследованием убийства Любке. 8 июня полиция задержала еще одного человека из окружения убитого. Он был отпущен после допроса. Следователи отказались давать информацию о ходе расследования, чтобы защитить задержанного и избежать спекуляций на тему убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства города Кассель был убит в ночь на 2 июня на террасе в своем саду. Вальтер Любке, член «Христианско-демократического союза», занимал эту должность 10 лет.

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