Лавров: Россия и Мали намерены наращивать военное сотрудничество

Москва, , 14:53 — REGNUM Россия приветствует взаимный настрой на дальнейшее наращивание военного и военно-технического сотрудничества с Мали, заявил 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Решено работать над совершенствованием договорно-правовой базы в этих и других областях», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Мали Тьебиле Драме в Москве.

По его словам, стороны констатировали наличие хороших перспектив для расширения торгово-экономических связей РФ и Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 июня, состоялась встреча Лаврова и Драме. Министры обсудили политические, торгово-экономические и гуманитарные вопросы, уделив особое внимание перспективам развития делового партнерства двух стран.

Также главы МИД двух стран обсудили глобальную и африканскую проблематику, в том числе противодействие терроризму и экстремизму.