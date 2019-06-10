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Лавров: Россия и Мали намерены наращивать военное сотрудничество

Политика

Стороны констатировали наличие хороших перспектив для расширения торгово-экономических связей

Москва, 10 июня 2019, 14:53 — REGNUM  Россия приветствует взаимный настрой на дальнейшее наращивание военного и военно-технического сотрудничества с Мали, заявил 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Решено работать над совершенствованием договорно-правовой базы в этих и других областях», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Мали Тьебиле Драме в Москве.

По его словам, стороны констатировали наличие хороших перспектив для расширения торгово-экономических связей РФ и Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 июня, состоялась встреча Лаврова и Драме. Министры обсудили политические, торгово-экономические и гуманитарные вопросы, уделив особое внимание перспективам развития делового партнерства двух стран.

Также главы МИД двух стран обсудили глобальную и африканскую проблематику, в том числе противодействие терроризму и экстремизму.

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Внешняя политика России
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