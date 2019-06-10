Папа римский Франциск заявил о намерении посетить Ирак

Ватикан, , 14:44 — REGNUM Уже в ближайший год может состояться поездка папы римского Франциска в Ирак. О намерении посетить эту страну понтифик заявил сегодня, 10 июня.

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«Непрестанные мысли сопровождают меня, когда думаю об Ираке, куда я желал бы поехать в будущем году», — приводит РИА Новости слова папы римского.

Папа римский Франциск предостерёг от новой напряженности в Ираке в связи с «не успокаивающимися конфликтами региональных держав».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Ватикане должна состояться встреча пары римского Франциска с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что подготовка к ней ведётся. На 5−7 июля у понтифика намечены встречи с представителями украинской греко-католической церкви, а также с рядом сотрудников Ватикана, ответственных за это направление работы. В частности, папа намерен встретиться с сотрудниками конгрегации восточных церквей, а также папского совета по христианскому единству.

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