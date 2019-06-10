Песков о визите Путина в Киргизию и Таджикистан: «Происходит подготовка»

Москва, , 14:38 — REGNUM Участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которые пройдут в Киргизии и Таджикистане, примет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, визиты главы государства, продолжающего подготовку к вышеуказанным мероприятиям, запланированы на вторую половину недели.

«Происходит подготовка экспертная», — заявил представитель Кремля.

Напомним, 13−14 июня в Бишкеке состоится очередной саммит ШОС. 15 июня в Душанбе пройдет пятый саммит глав государств СВМДА.

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