В ОБСЕ обеспокоились задержаниями протестующих в Казахстане

Нур-Султан, , 13:57 — REGNUM Задержания протестующих в городах Казахстана вызвали обеспокоенность представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 10 июня заявил специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели, сообщает агентство «КазТАГ».

"Такие события (задержания протестующих — примечание ИА REGNUM ) вызывают большую обеспокоенность, а чрезмерная реакция на них вредит репутации страны», — добавил Церетели.

Представитель ОБСЕ считает, что власти республики должны установить диалог с гражданским обществом. Глава делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Кинер считает, что задержания участников незаконного митинга нарушают права граждан на мирные собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня правоохранительные органы задержали в центре Алма-Аты более 30 участников несанкционированной акции протеста, которые выразили недовольство предварительными итогами выборов президента Казахстана.

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