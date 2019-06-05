«Май — зачтено»: Украина проходит пиковый этап выплат по внешним долгам

Киев, , 12:01 — REGNUM Украинские власти утверждают, что успешно прошли первый пиковый долговой месяц для страны — май 2019 года.

С таким заявлением 5 июня выступила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как подчеркнула Маркарова, в общей сложности на май пришлось 2,6 млрд долл. погашения и обслуживания внутренних и внешних обязательств.

«Месяц пройден спокойно, при этом все остальные платежи сделаны в плановом режиме», — заявила министр.

Вместе с тем Маркарова признала, что имеет место «хотя и не критическое, но все-таки невыполнение бюджетной росписи». Конкретных цифр министр не уточнила.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава cовета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что за три летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре — 1,7 млрд долларов.

«Плюс к этому — ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту», — уточнил эксперт.

В целом же долговые платежи украинского правительства с учетом погашения долга и его обслуживания в период с 2019 по 2021 год превысят 15 млрд долларов, что составляет 75% валовых резервов Национального банка Украины на начало текущего года. Эксперты отмечают, что без рефинансирования риск суверенного дефолта Украины значительно вырастет.

Основным кредитором Украины является МВФ.