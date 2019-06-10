Аргентина запретила въезд 426 венесуэльским чиновникам

Буэнос-Айрес, , 13:55 — REGNUM К 7 июня власти Аргентины запретили въезд в страну в общей сложности 426 чиновникам из Венесуэлы, связанным с правительством президента Николаса Мадуро. Об этом пишет газета El Deber со ссылкой на министерство иностранных дел Аргентины.

Министерство отмечает, что запретные меры введены после 10 января в рамках соглашений, достигнутыми странами-участницами Группы Лимы, считающей правительство Мадуро нелегитимным. В числе 426 чиновников, не имеющих права въезда в Аргентину, все члены Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы. Запрет на въезд в Аргентину был недавно продлен. Аргентинским банковым и финансовым учреждениям было направлено предупреждение о рисках работы с венесуэльскими компаниями, контролируемыми государством.

«Эти меры направлены на содействие возвращению демократии в Венесуэле, затрагивая исключительно субъектов, связанных с диктаторским режимом Мадуро», — говорится в заявлении аргентинского МИД.

Кроме того, было приостановлено действие соглашения между Аргентиной и Венесуэлой об отмене служебных и дипломатических виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня власти Венесуэлы объявили о частичном открытии границы с Колумбией. Граница была закрыта в феврале 2019 года с целью не допустить в страну интервентов под видом доставки гуманитарной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла частично откроет границу с Колумбией