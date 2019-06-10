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Выборы в Казахстане: президент Таджикистана поздравил Токаева с победой

Политика

Стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений

Нур-Султан, 10 июня 2019, 10:34 — REGNUM  Президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Нурсултан Назарбаев согласовали график предстоящих встреч, сообщили 10 июня в пресс-службе президента Казахстана.

Рахмон поздравил Токаева с победой на выборах президента. Стороны также выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего стратегического партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана. По предварительным данным ЦИК, Токаев набрал 70,76% голосов избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Узбекистана поздравил Токаева с победой на выборах президента

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