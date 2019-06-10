Ведущая оппозиционная партия Танзании обратилась с призывом к молодежи

Морогоро, Танзания, , 09:29 — REGNUM Молодежный совет оппозиционной партии «За демократию и прогресс» (BAVICHA) 7 июня призвал всех молодых людей Танзании быть готовыми в любое время исполнить любое распоряжение руководства партии. Причиной беспокойства стало задержание председателя BAVICHA Патрика Оле Сосопи и его соратника Дэниэла Нафтала, передает Восточноафриканское телевидение (EAtv).

По информации издания, задержание членов BAVICHA обескуражило оппозицию. Сосоли и Нафтал были задержаны в округе Ифакара, а затем были направлены в центральный полицейский участок области Морогоро.

Официальной причиной задержания назвали преждевременное начало предвыборных кампаний.

Пресс-секретарь BAVICHA Эдвард Симбейе направил письмо к начальнику полиции области Морогоро Уилброуду Мутафунгва. Он потребовал освобождения лидеров молодежного совета партии, так как они не совершили ничего противозаконного.