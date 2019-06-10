На севере Сирии погиб турецкий военнослужащий

Анкара, , 08:58 — REGNUM В результате террористического акта на севере Сирии погиб военнослужащий турецкой армии, четыре человека получили ранения, об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы выражаем соболезнование семье погибшего, а также скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении министерства обороны Турции.

Инцидент произошел в районе Тель-Рифат, военные предприняли ответную операцию по обезвреживанию лиц, ответственных за теракт.

Напомним, вооруженные силы Турции осуществляют военную операцию на территории Сирии, Анкара противодействует Демократическим силам Сирии, состоящим преимущественно из курдских повстанцев.

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