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В Киеве прошёл объединительный съезд националистических сил

Политика

Неонацисты объединились для борьбы с «пророссийскими отбросами» в Верховной раде

Киев, 10 июня 2019, 08:31 — REGNUM  В Киеве политические организации праворадикального толка объявили о совместном участии в выборах в украинский парламент, сообщил 9 июня ресурс «Информатор».

Координатором и руководителем центра новой структуры избрали главаря полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого. В своём обращении он заявил, что следующая Верховная рада будет в значительной степени состоять из «пророссийских отбросов», с которыми будет бороться новое объединение.

В начале избирательного списка, помимо Билецкого, значится также руководитель ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок, лидер движения «Дия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош и главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах, он рассчитывает возглавить правительство Украины.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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