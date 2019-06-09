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Порошенко заявил о готовности занять пост премьер-министра Украины

Политика

«Если мы (партия «Европейская солидарность") победим на выборах»

Порошенко заявил о готовности занять пост премьер-министра Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 9 июня 2019, 16:44 — REGNUM  Бывший президент Украины Пётр Порошенко готов занять пост премьер-министра страны, если партия «Европейская солидарность» одержит победу на досрочных парламентских выборах. Об этом сам политик заявил в комментарии «Громадському» на съезде партии.

«Если мы (партия «Европейская солидарность») победим на выборах, то — да (готов занять пост премьер-министра Украины)», — сказал Порошенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня экс-президент Украины Петр Порошенко заявил на брифинге в Киеве, что снятие экономической блокады с отдельных регионов Донбасса, а также односторонний запрет украинским солдатам вести по противнику ответный огонь говорит о готовности президента Владимира Зеленского «капитулировать» перед Кремлем.

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