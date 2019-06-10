Конституционный суд Молдавии стал крушить политическую систему – сенатор РФ

Москва, , 00:34 — REGNUM Конституционный суд Молдавии сделал врио премьера Филипа президентом

Действуя за рамками своей миссии, Конституционный суд Молдавии начал изнутри разрушать политическую систему страны, заявил 9 июня председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, политический кризис в Молдавии создан рукотворно, и роль главного инструмента в этом творении стал Конституционный суд. Объявление недействительным решение парламента сформировать правительство и назначить премьера, требование распустить парламент, отстранение от власти президента — перечисляет сенатор те деструктивные шаги, которые сделал КС Молдавии, выполняя роль «поджигателя». Косачев отметил также, что за действиями Конституционного суда стоят те, кто преследует свои, явно противоположные национальным интересам страны цели.

«Называя вещи своими именами, вместо защиты политсистемы суд стал ее крушить, явно выйдя за рамки своей миссии, — заявил Косачев. — Потому что миссия эта суду навязана теми, кто привык руководить страной как своей карманной компанией».

Глава комитета СФ по международным делам приветствовал решение Евросоюза работать с парламентом и сформированным им правительством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КС Молдавии, за которым стоят сторонники олигарха Владимира Плахотнюка, решил временно передать функции главы государства и.о. премьер-министра страны Павлу Филипу для того, чтобы тот распустил законно избранный парламент. Между тем верховный представитель Евросоюза по внешним связям Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан сообщили о том, что ЕС будет сотрудничать с законно избранным парламентом Молдавии и назначенным им правительством.

Читайте также: Евросоюз намерен сотрудничать с новым правительством Молдавии

Конституционный суд Молдавии сделал врио премьера Филипа президентом