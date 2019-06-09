Лондон, , 20:37 — REGNUM «В минувшую пятницу, 7 июня, британский премьер-министр Тереза Мэй сложила с себя полномочия лидера консерваторов и перестанет быть главой правительства, как только партия выберет нового председателя, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Почти через три года после референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза Лондон так и не сдвинулся с места. Ожидается, что он покинет ЕС 31 октября. Кандидаты на должность Мэй уже начали избирательные кампании — в их числе бывший глава министерства иностранных дел Борис Джонсон, вызывавшийся в суд за лживые высказывания в рамках пропаганды Брексита. Но лгал не только бывший мэр Лондона: сорок лет, которые длились отношения между ЕС и Соединенным Королевством, британцы взращивали полуправду и мифы. Команда Europa Fact Checking анализирует некоторые из них».

Первое заблуждение — что Брюссель запретил продавать кривые бананы. Дело в том, что до того, как стать главой МИД и мэром Лондона, Борис Джонсон работал корреспондентом издания Daily Telegraph в Брюсселе. В числе прочих материалов он опубликовал один из самых памятных мифов (впрочем, в 1994 году его публиковали и другие СМИ): что «брюссельские бюрократы» якобы запретили магазинам продавать «слишком маленькие или ненормально изогнутые» фрукты. Помимо бананов, ту же байку рассказывали про огурцы. На самом деле ничего подобного на рынке ЕС нет. Просто Еврокомиссия в 1994 году предложила правила классификации бананов по качеству и размеру, чтобы облегчить торговлю.

Другое заблуждение — что в ЕС регулируется размер гробов. Тот же Джонсон опубликовал в 1993 году новость, что Евросоюз намерен следить за габаритами гробов и способствовать их «стандартизации». В реальности в европейской директиве шла речь об усовершенствовании процедуры передачи тела в тех случаях, когда человек умер не на родине, а в другой стране ЕС. Касательно гробов там присутствует лишь требование, чтобы они были надежными и прочными, не допуская повреждений и ущерба телу покойного.

Неточностью является утверждение, распространенное Джонсоном в качестве министра, что Соединенное Королевство отдает Европейскому союзу 350 миллионов фунтов (396 миллионов евро) в неделю, которые можно было бы потратить на систему социального обеспечения. По словам судьи, принявшего иск против Джонсона, это заявление ввело граждан в заблуждение. Партия UKIP, отстаивавшая данную цифру, после референдума призналась, что она неверна; аналогичным образом ее опровергло британское правительство. Фактически речь шла о манипуляции: расчеты были сделаны на основании взносов, которые Великобритания ежегодно отправляла в ЕС, однако без учета тех выгод и компенсаций, которые она получала в ответ. Согласно данным организации Infacts, занимающейся верификацией информации о Брексите, в реальности Соединенное Королевство еженедельно приносит Евросоюзу 140 миллионов евро.

В числе других мифов и баек — то, что в ЕС были запрещены британские сыры (на самом деле нет), что Брюссель якобы заставил умолкнуть волынки, вынудив музыкантов играть тише или пользоваться ушными тампонами, если издаваемый звук превышает 85 децибел (речь шла о допустимом уровне шума на рабочем месте), и что Евросоюз запретил британцам купаться на их собственных пляжах (в действительности ЕС не имеет для этого полномочий, просто Великобритания должна была анализировать состояние своих вод, как и другие страны).