Порошенко обвинил Зеленского в «капитуляции перед Кремлем»

Киев, , 18:31 — REGNUM Снятие экономической блокады с отдельных регионов Донбасса, а также односторонний запрет украинским солдатам вести по противнику ответный огонь говорит о готовности президента Владимира Зеленского «капитулировать» перед Кремлем. Об этом 6 июня заявил на брифинге в Киеве экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Возможная отмена решения Совета национальной безопасности и обороны, если это было в директивах президента Зеленского, кардинально вредна и очень похожа на капитуляцию. Также провокационной является постановка вопроса относительно одностороннего прекращения огня и отдача приказа вооруженным силам Украины запрещать вести огонь в ответ. Это всё равно что поставить наших солдат к стенке на расстрел оружием оккупантов. 19 режимов прекращения огня, которые были оглашены по моему приказу. Ни один из них не предусматривал лишение права украинских военных на самозащиту», — добавил Порошенко.

Он призвал администрацию президента провести в отношении Кремля «красные линии», которые ранее были «написаны кровью украинских солдат», «за которые нельзя переходить, за которыми наступает капитуляция».

«Ничего общего с миром капитуляция не имеет», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что в 2017 году Киев ввел экономическую блокаду отдельных регионов Донбасса после того как имущество украинских государственных и частных предприятий было конфисковано представителями ДНР и ЛНР.

«Поводом для приятия решения Советом национальной безопасности и обороны были следующие факторы: первое — де-факто конфискация государственной и частной собственности на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Второе — перевод с гривневой в рублевую зону населения и предприятий оккупированных территорий. Третье — вывод из налогового режима предприятий, которые работали на оккупированных территориях», — рассказал Порошенко.

Он сообщил, что Киев не возобновит выплаты пенсий и социальных пособий жителям отдельных регионов Донбасса, пока бизнес с этих территорий не начнет платить налоги в бюджет Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик заявил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донбасса.

Кроме того, Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» норму «не стрелять в ответ».

«Это принципиально, поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого «режима тишины». Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить», — сказал Кучма, передает пресс-служба президента Украины.