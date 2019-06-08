Китайско-индийский семинар прошел в Дели

Нью-Дели, , 23:35 — REGNUM С дружественным визитом в Индии побывала делегация Коммунистической партии Китая (КПК) под руководством секретаря парткома южной провинции Гуандун Ли Си, которая участвовала в китайско-индийском торгово-экономическом семинаре, сообщает 8 июня Синьхуа.

Глава делегации отметил твердость совместного руководства лидеров двух стран Си Цзиньпина и Нарендры Моди в укреплении двусторонних отношений и реализации достигнутых ими договоренностей. КПК, по его словам, готова к взаимодействию с главными партиями Индии и рассчитывает таким образом упрочить основы отношений Пекина и Дели.

Высоко оценив визит, индийская сторона выступила за сохранение контактов с Китаем, расширение межпартийных, межправительственных и гуманитарных обменов, благополучнее развитие экономических отношений и совместное содействие миру и безопасности в регионе и на планете.