Поражение Плахотнюка: Россия и США поддержали новую власть в Молдавии

Кишинёв, , 16:28 — REGNUM Посольства России и США в Молдавии выступили 8 июня с практически идентичными заявлениями о ситуации в стране. Как передает ИА REGNUM, в заявлениях обеих дипмиссий говорится о поддержке усилий политических партий Молдавии по заключению соглашения и преодолению политического тупика.

«Призываем все ответственные политические силы Республики Молдова не допустить дестабилизации ситуации в стране. Поддерживаем усилия парламентских партий по формированию дееспособной коалиции и созданию правительства, способного обеспечить прочный гражданский мир и устойчивое развитие Молдовы в соответствии с общепринятыми демократическими нормами», — заявили в посольстве России.

«Соединенные Штаты поддерживают усилия политических партий Молдовы по заключению соглашения и преодолению политического тупика. Избранным должностных лицам должно быть предоставлено максимально допустимое время и возможность достичь соглашения. Народ Молдовы полностью заслуживает функционирующее правительство, которое может возобновить работу по улучшению качества жизни всех граждан», — отметили в американской дипмиссии.

На экстренном заседании парламента Молдавии, где принимаются решения о формировании новой власти, помимо послов России и США присутствует глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко.

Как сообщало ИА REGNUM. Партия социалистов и блок ACUM 8 июня подписали соглашение о формировании органов власти в Молдавии. Спикером избрали лидера ПСРМ Зинаиду Гречаную, а на должность главы правительства выдвинута один из лидеров ACUM Майя Санду. Демпартия, лидер которой Владимир Плахотнюк в течение последних лет единолично управлял Молдавией, решения социалистов и ACUM не признали, а заседание парламента 8 июня считают нелегитимным и «узурпацией власти».

На этой неделе в Молдавии побывал вице-премьер России, спецпредставитель президента России по отношениям с Молдавией Дмитрий Козак. Он фактически призвал к формированию неформальной коалиции между социалистами и блоком ACUM для вывода страны из-под полного контроля олигарха Владимира Плахотнюка и проведения в дальнейшем досрочных свободных и честных парламентских выборов.

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