Суббота, 8 Июня 2019 года
12:37:18 МСК

PDVSA усилит сотрудничество с «Роснефтью» — вице-президент Венесуэлы

Политика

Венесуэльская нефтяная компания столкнулась с жесточайшими санкциями

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 12:37 — REGNUM  Власти Венесуэлы рассматривают все возможности усиления сотрудничества с российской государственной корпорацией «Роснефть». Об этом сегодня, 8 июня, заявил вице-президент Боливарианской республики по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

«Мы развиваем отношения с «Роснефтью» и рассматриваем все опции усиления сотрудничества с компанией», — сказал Эль-Айссами на Петербургском международном экономическом форуме.

Он также отметил, что в ходе ПМЭФ у него не было отдельной встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Тем не менее отношения России и Венесуэлы в энергетическом секторе посредством компаний «Роснефть» и PDVSA вице-президент Боливарианской республики оценивает положительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная венесуэльская нефтяная компания PDSVA столкнулась с жесточайшими санкциями со стороны стран Запада и прежде всего США. Многомиллиардные активы компании были фактически экспроприированы американцами. После этого компания решила наладить более тесное взаимодействие с Россией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить