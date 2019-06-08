PDVSA усилит сотрудничество с «Роснефтью» — вице-президент Венесуэлы

Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Власти Венесуэлы рассматривают все возможности усиления сотрудничества с российской государственной корпорацией «Роснефть». Об этом сегодня, 8 июня, заявил вице-президент Боливарианской республики по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

«Мы развиваем отношения с «Роснефтью» и рассматриваем все опции усиления сотрудничества с компанией», — сказал Эль-Айссами на Петербургском международном экономическом форуме.

Он также отметил, что в ходе ПМЭФ у него не было отдельной встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Тем не менее отношения России и Венесуэлы в энергетическом секторе посредством компаний «Роснефть» и PDVSA вице-президент Боливарианской республики оценивает положительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная венесуэльская нефтяная компания PDSVA столкнулась с жесточайшими санкциями со стороны стран Запада и прежде всего США. Многомиллиардные активы компании были фактически экспроприированы американцами. После этого компания решила наладить более тесное взаимодействие с Россией.