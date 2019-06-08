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Абэ: Япония может помочь США снизить напряженность с Ираном

Политика

Правительство Японии заявило, что премьер-министр посетит Иран и встретится с президентом для обсуждения ирано-американских отношений

Токио, 8 июня 2019, 12:06 — REGNUM  Правительство Японии объявило, что официальный визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран пройдет с 12 по 13 июня. Премьер-министр встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани и обсудит ирано-американские отношения. В Японии уверены, что хорошие отношения между правительствами Ирана и Японии помогут сгладить противоречия между США и Ираном.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», это будет первый визит премьер-министра Японии в Иран с 1978 года. Ранее президент США Дональд Трамп, который в мае находился с продолжительным визитом в Токио, принял предложение своего японского коллеги быть посредником между американской и иранской сторонами.

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Зарубежная хроника
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