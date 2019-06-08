Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков

Лондон, , 01:36 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Он заявил, что принимал наркотики еще в те времена, когда был молодым журналистом.

«Это была ошибка. Оглядываясь назад, я думаю, что мне не стоило этого делать… Это было 20 лет назад, и, да, это была ошибка. Но я не верю, что ошибки прошлого лишают меня права (избираться — прим. ИА REGNUM )», — заявил он.

Гоув выразил надежду, что это признание не повлияет на его возможность избраться следующим премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии:

«Очевидно, что теперь мои коллеги по парламенту и члены Консервативной партии примут решение, буду ли я лидером… Я думаю, у всех политиков была своя частная жизнь до политической деятельности», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии Великобритании, а также пост премьер-министра страны. По последним данным, на ее место претендуют 11 представителей британских консерваторов.

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