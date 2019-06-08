Суббота, 8 Июня 2019 года
01:47:55 МСК

Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков

Политика

Он сожалеет о сделанном 20 лет назад

Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Policy Exchange
Майкл Гоув

Лондон, 8 июня 2019, 01:36 — REGNUM  Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Он заявил, что принимал наркотики еще в те времена, когда был молодым журналистом.

«Это была ошибка. Оглядываясь назад, я думаю, что мне не стоило этого делать… Это было 20 лет назад, и, да, это была ошибка. Но я не верю, что ошибки прошлого лишают меня права (избираться — прим. ИА REGNUM, — заявил он.

Гоув выразил надежду, что это признание не повлияет на его возможность избраться следующим премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии:

«Очевидно, что теперь мои коллеги по парламенту и члены Консервативной партии примут решение, буду ли я лидером… Я думаю, у всех политиков была своя частная жизнь до политической деятельности», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии Великобритании, а также пост премьер-министра страны. По последним данным, на ее место претендуют 11 представителей британских консерваторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии Великобритании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить