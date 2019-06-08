США сомневаются в венесуэльской оппозиции и меняют стратегию

Каракас, , 00:28 — REGNUM Утечка комментариев частного толка насчет оппозиции в Венесуэле, принадлежащих государственному секретарю США Майку Помпео, взволновала «вечно бурные воды тех, кто борется с правительством Николаса Мадуро», сообщает испанское издание El Mundo. «Наша задача — поддерживать единую оппозицию — показала себя дьявольски сложной. В тот момент, когда Мадуро уйдет, каждый первый поднимет руки (чтобы сказать): возьмите меня вместо них, я следующий президент Венесуэлы», — подчеркнул Помпео в ходе частной встречи в Нью-Йорке.

Речь идет не об оплошности или сознательно допущенной утечке: главный по внешним связям Вашингтона погорячился с количеством претендентов на дворец Мирафлорес. «Наберется больше 40 человек, считающих себя легитимными наследниками Мадуро», — сказал Помпео. Похоже, что он проиграл сражение внутри администрации Дональда Трампа, считает испанское издание, и в итоге обвинил оппозиционных лидеров Венесуэлы в том, что они «больше заинтересованы в превращении в следующего Манделу, чем в поиске прагматичного пути вперед».

Слова Помпео сделались достоянием публики одновременно с реализацией кампании по дискредитации фигуры Хуана Гуайдо, которого признали временно исполняющим обязанности президента больше 50 стран. Повсеместное распространение его фотографий с фанаткой, устроенное через чавистские сети, и их тиражирование с помощью оппозиционеров радикально правых взглядов (СМИ сравнивает их с испанской партией Vox) ухудшило имидж Гуайдо, которого фундаменталисты не только называют «слабаком», но и винят в предотвращении предполагаемого военного вторжения американцев.

«То, что утверждает Помпео, это не новость. Думаю, он не сказал всего: кроме оппозиции, нужно учитывать тех, кто рассчитывает на PSUV (правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы), на бывший чавизм, сторонников военной партии, тех, кто хочет сосуществования, евангелистов и прочих», — отреагировал на слова госсекретаря США оппозиционный лидер Андрес Веласкес. Глава партии La Causa R («Радикальное дело»), два депутата которой нашли убежище в посольстве Италии, напомнил своим товарищам и американцам, что «главная задача — положить конец диктатуре».

«Заявления Помпео — это также способ извиниться за столько блефа и перестроить свою стратегию на манер политики, более близкой к линии Европейского союза и Группы Лимы. Линия Джона Болтона (советника по национальной безопасности) потеряла силу, линия Джона Абрамса (специального представителя по делам Венесуэлы) набирает вес», — резюмирует Феликс Сейхас, глава организации по проведению опросов Delphos.

«Почти все пути сегодня проходят через диалоги в Осло и его окрестностях, территорию, которая охватывает встречи представителей США и Ватикана, беседы Трампа с Владимиром Путиным, ставку Китая, а также инициативы контактной группы и Группы Лимы», — отмечает, в свою очередь, El Mundo.

В то же время, согласно результатам последнего опроса Datanálisis, в случае борьбы Мадуро и Гуайдо на выборах оппозиционный лидер получил бы как минимум на 40% больше голосов — вопреки тому, что венесуэльский парламент сейчас выглядит потерявшим инициативу перед лицом чавистского правительства.