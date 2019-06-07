Надеемся получить кое-что ещё, немаленькое: Пашинян о переговорах с Путиным

Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили на встрече в Санкт-Петербурге 6 июня цену на поставляемый в Армению российский газ, а также поставки оружия. Об этом сообщил Пашинян в беседе с РИА Новости.

По его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста страны. По итогам первого квартала показатель экономического роста в Армении составил 7,1%.

«Это показывает, что есть у нас очень хорошие шансы сделать экономический прорыв. Мы это называем экономической революцией. И очень важно, чтобы мы смогли согласовать такую цену на газ, чтобы эта цена не ломала тот темп, который есть у нас в экономике. И я надеюсь, что мы найдем общий язык, потому что ведь у нас с Россией необычные отношения, у нас стратегические отношения, и я думаю, что нужно решить стратегический вопрос по газу тоже», — подчеркнул Пашинян.

Как отметил глава правительства Армении, в ходе встречи с российским лидером также обсудил вопрос поставок оружия.

«Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно», — сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых комплексов «Искандер», Пашинян сказал, что их у Армении достаточно.

«У нас достаточно «Искандеров». Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое», — отметил премьер-министр Армении.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе вчерашней встречи не поднимали тему нагорно-карабахского конфликта.

По словам Пескова, состоявшийся разговор был посвящен двусторонним отношениям. Беседу представитель президента охарактеризовал как обстоятельную.