Россия не будет заменять торговые связи с ЕС отношениями с Китаем

Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Россия не пытается подменить торговые отношения с Евросоюзом отношениями с Китаем. Об этом заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин является почетным гостем форума и уже назвал Путина своим «хорошим другом».

«Мы же не создаем с Китаем военных союзов, — подчеркнул Путин. — Да, мы стратегические союзники, но мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров. И мы не собираемся ничего ничем подменять или заменять. Наши отношения с Евросоюзом, допустим, всегда носили многоплановый характер. 400 с лишним миллиардов у нас был товарооборот. Потом в два раза упал, не по нашей вине. Не мы же накладывали эти ограничения», — заметил Путин.

Теперь вновь товарооборот между Россией и ЕС растёт, подчеркнул президент, так как «возобладал здравый смысл». «Одно другому не мешает, мы готовы работать со всеми, в том числе с Соединенными Штатами», — сказал президент РФ.

Он уточнил, правда, что с США товарооборот у России ничтожно мал по сравнению с другими странами, ранее он составлял около 30 млрд долларов, затем, при Бараке Обаме, упал до 20 млрд, теперь, при Дональде Трампе, подрос на 5 млрд долларов.

«Несмотря на то, что он (Трамп) 30 раз уже ввел различные ограничения, кстати, больше всех его администрация вводила ограничений против России. А товарооборот подрос», — заметил Путин.

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