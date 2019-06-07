«Перамога» МИД Белоруссии: ЕС повышает стоимость виз до 80 евро

Минск, , 14:36 — REGNUM Согласно внесённым Советом Евросоюза поправкам в Визовый кодекс, стоимость виз для граждан Белоруссии вырастет: взрослым придётся заплатить 80 евро, а за визу для детей от 6 до 12 лет — 40 евро. Об этом проинформировало издание belnovosti. by, отметив, что «теперь белорусам получить шенген будет проще, но дороже».

«Но вместе с тем получить долгосрочную визу на год, два и пять лет будет проще. Получить визу на год смогут те, у кого за последние 2 года было как минимум три краткосрочные визы. Двухгодовой «шенген» возможен для тех, кто в течение двух лет уже имел годовое разрешение на въезд. Пятилетняя виза «светит» тому, кто получал двухгодичную за последние три года и использовал ее по правилам», — отметило издание.

Согласно нововведениям, которые вступят в силу через полгода после публикации документа в официальном журнале Евросоюза, подавать документы на визу можно будет за 6 месяцев, но не позднее 15 дней до поездки. Также появится возможность заполнения и подписания заявки в электронном виде.

«Стоит отметить, что сейчас наша страна ведет переговоры об упрощении визового режима с ЕС. Если удастся заключить соглашение, цена на визы для белорусов не превысит 40 евро», — сообщило белорусское издание.

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Напомним, Белоруссия является участницей проекта Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Переговоры об упрощении визового режима много лет ведёт глава МИД Белоруссии Владимир Макей.