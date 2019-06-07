Хорватия выдала Польше обвиняемого в расстреле шахтёров в 1981 году

Загреб, , 14:23 — REGNUM В Варшавском аэропорту 6 июня состоялась передача от хорватских правоохранительных органов польским коллегам Романа С., обвиняемого в расстреле горняков на шахте «Вуек» («Дядя») в Катовице во время военного положения. Бывший милиционер после падения коммунистического режима в Польше выехал в Германию, после изменил личность, и его местонахождение было неизвестно. Об этом сообщает gazeta.pl

Как сообщил пресс-секретарь Главного управления полиции Антоний Ренчковский, Роман С. помещён в следственный изолятор. Он был задержан в Хорватии по европейскому ордеру после расследования, инициированного польским Институтом национальной памяти (ИПН).

Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро, комментируя событие, заявил, что по преступлениям против человечности не должно быть срока давности, а «отказ от польского гражданства ему не помог».

Протесты на шахте «Вуек» в Катовице начались в ночь с 12 на 13 декабря 1981 года после задержания местного председателя профсоюза «Солидарность» Яна Людвичака. 16 декабря власти решили применить силу. Толпа возле шахты была рассеяна водомётами, а стена предприятия разрушена танками. При столкновении спецподразделения милиции с бастующими погибли девять шахтёров и двадцать были ранены.