Китай и США: «Пока идёт торговая война, а другая начнётся к середине века»

Москва, , 13:17 — REGNUM Китай ещё длительное время не будет иметь возможности вступить в открытое противостояние с США. Об этом заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. ломоносова Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сейчас идёт торговая война. Другая война будет к середине века, когда Китай наберёт достаточно сил в военном отношении. Пока Китай с США несопоставимы в этом плане», — заявил Сидоров.

Для США это неприемлемо: ещё в 1940-х годах в Вашингтоне была определена доктрина о том, что евразийское пространство не должно быть объединено одной державой или союзом держав, указал политолог.

«Отчасти наше сближение, как оценивают многие аналитики на Западе, является браком по расчёту. Мы сближаемся с Китаем именно потому, что противостоим в данном случае Соединённым Штатам. И Китай сближается ровно поэтому же», — отметил он.

Внести раскол Вашингтон пытается в этот союз разными путями: в том числе показательно, что в ответ на сближение с Китаем американский бизнес увеличивает своё участие в российских проектах.

Тем не менее, преувеличивать желание Китая идти на сближение с Россией преувеличивать не стоит, добавил эксперт.

«В июне 2016 года Владимир Путин предлагал концепцию большого евразийского пространства — объединения китайского проекта «Один пояс — Один путь» с проектами ЕАЭС. Китай пока что не отреагировал на это. Китайцы тянут. Идти на единое пространство, на какие-то более крупные проекты именно китайская сторона пока ещё не готова. И весьма возможно, что сейчас, когда заключаются эти соглашения, это есть исходная точка к тому, что мы будем строить единое общество пространство. Не думаю, что в обозримой перспективе возможен какой-то военно-политический союз», — пояснил Сидоров.