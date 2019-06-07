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Лавров заявил о подготовке принципиального заявления по Косово

Политика

«Мы готовим принципиальное заявление»

Лавров заявил о подготовке принципиального заявления по Косово
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Срегей Лавров

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 12:18 — REGNUM  Москва готовит принципиальное заявление к заседанию Совбеза ООН после инцидента с российским дипломатом в Косово, заявил 7 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Завтра я улетаю в Нью-Йорк. Там будет заседание, да. Мы готовим принципиальное заявление», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая косовский спецназ провел на севере края операцию против сербских общин, окончившуюся задержаниями нескольких десятков человек, среди которых — российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. В МИД РФ заявили, что Москва не оставит без внимания данный инцидент.

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МИД России
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