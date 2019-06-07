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Экс-канцлер ФРГ рассказал о давлении США на ЕС по «Северному потоку – 2»

Политика

Позиция Дании по «Северному потоку — 2» противоречит европейскому законодательству

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 10:48 — REGNUM  Санкционное давление Соединенных Штатов влияет на политику Дании и Европейского союза по российскому газопроводу «Северный поток — 2», заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Конечно, это связано, можно сказать открыто, с политическим давлением со стороны США и Украины», — цитирует «РИА Новости» Шредера.

По его словам, позиция Дании по «Северному потоку — 2» противоречит европейскому законодательству, а власти страны ставят себя в оппозицию Германии и ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ране сообщалось, что Дания просит Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прокладки «Северного потока — 2» — в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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