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На Украине рассказали о полной зависимости от России

Политика

«Если бы Россия хотела, то могла бы повлиять на энергетическую безопасность целого государства»

Киев, 7 июня 2019, 09:48 — REGNUM  В настоящее время Украина полностью зависит от связей с Россией, от которых неспособна отказаться, заявил глава украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

По его словам, Украина закупает российский уголь через Белоруссию, а российский газ — через Европу, а в настоящее время Киев не способен улучшить свою энергетическую безопасность.

«У нас сегодня существует прямая зависимость от России, — отметил Спивак в эфире телеканала NewsOne. — Если бы она (Россия) хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства».

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Вместе с тем, добавил он, значительная часть украинских облэнерго принадлежат российским компаниям, которые могут «только винтик выключить, и трагедия может наступить».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис.

Также отметим, что с 1 июня в России вступил в силу запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Это ответная мера на расширение Киевом санкций против Москвы.

Читайте подробнее: В России начал действовать запрет на поставки нефтепродуктов на Украину

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