В России начал действовать запрет на поставки нефтепродуктов на Украину

Москва, , 08:47 — REGNUM В России с сегодняшнего дня, 1 июня, вступает в силу запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрет на поставку нефти и нефтепродуктов, а также ряда других стратегических российских товаров на Украину был введён в середине апреля по решению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Это была ответная мера на расширение Киевом санкций против России. Был установлен целый перечень продуктов, ввоз которых на территорию Украины запрещен или возможен только по особому распоряжению правительства России.

Прежде всего это нефтепродукты — прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо. Также это пропан, бутан и прочие сжиженные газы. Кроме того в списке: каменный уголь, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата, кокс или полукокс из каменного угля, бурого угля или торфа, агломерированные или неагломерированные, ретортный уголь.

Также в черный список попали банки для консервирования и бутылки для пищевых продуктов.

Стоит отметить, что новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк уже заявил, что запрет на поставку нефти и бутана из России создадут серьезные проблемы для Киева.

При этом стоит учитывать, что запрет не является полным — правительство может разрешить российским компаниям поставлять запрещенные продукты на Украину в строго соблюденном объеме. Список таких компаний, которым будут разрешены поставки уже направлен министерством экономического развития на согласование в правительство. такие разрешения и объемы поставок будут пересматриваться ежемесячно.