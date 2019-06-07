Пятница, 7 Июня 2019 года
08:15:59 МСК

В Японии заявили о планах продолжить «упорные переговоры» с Россией

Политика

Для последующего заключения мирного договора

Токио, 7 июня 2019, 08:14 — REGNUM  Власти Япония намерены продолжать «упорные переговоры» с Россией для решения территориального вопроса, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

По его словам, Токио продолжит переговоры с Москвой на основе базовой позиции, которая заключается в «решении территориальной проблемы и последующем заключении мирного договора».

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания Второй мировой войны СССР и Япония не заключили мирного соглашения — камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил.

Токио претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые по итогам войны отошли СССР. Власти Японии считают их своими «северными территориями».

Читайте также: Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирный договор между Россией и Японией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить