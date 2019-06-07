В Японии заявили о планах продолжить «упорные переговоры» с Россией

Токио, , 08:14 — REGNUM Власти Япония намерены продолжать «упорные переговоры» с Россией для решения территориального вопроса, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

По его словам, Токио продолжит переговоры с Москвой на основе базовой позиции, которая заключается в «решении территориальной проблемы и последующем заключении мирного договора».

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания Второй мировой войны СССР и Япония не заключили мирного соглашения — камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил.

Токио претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые по итогам войны отошли СССР. Власти Японии считают их своими «северными территориями».

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