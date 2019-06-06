Король Иордании поблагодарил Марокко за поддержку Палестины

Амман, , 13:46 — REGNUM Король Иордании Абдалла II выразил благодарность и уважение марокканскому монарху Мухаммеду VI за поддержку Палестины и Иордании, заявив, что позиция Рабата в отношении палестинского народа всегда была и остается неизменной. Он также отметил высокий уровень дипломатических отношений между Иорданией и Марокко. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что данные заявления были сделаны на двусторонней встрече двух лидеров.

Иорданский монарх заявил, что сегодня перед арабскими странами стоит ряд вызовов, поэтому им необходимо продолжать оказывать поддержку братскому палестинскому народу и стремиться обеспечить защиту их интересов, безопасность и экономическую стабильность. Во время встречи король Мухаммед VI и король Абдалла II подчеркнули неотъемлемые права палестинского народа на создание своего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Кроме того, оба монарха осудили действия Израиля, направленные на эскалацию конфликта в священном городе Иерусалиме.