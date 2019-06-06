«Яблочник» Вишневский выдвинулся на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член партии и фракции «Яблоко» Борис Вишневский подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, уведомив о своем намерении баллотироваться на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

«Кандидат выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», — сообщили 6 июня в Горизбиркоме.

Вишневский стал 17-м претендентом на высший пост в исполнительной власти Санкт-Петербурга, обладатель которого определится на выборах 8 сентября 2019 года.

Борис Вишневский выдвинут зарегистрированной политической партией, а значит ему не придется собирать подписи избирателей, однако необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи не менее 10% муниципальных депутатов Петербурга, представляющих 2/3 муниципалитетов города.

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