Четверг, 6 Июня 2019 года
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Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Политика

Свой законопроект депутаты включили в повестку дня

Киев, 6 июня 2019, 12:24 — REGNUM  Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.

При этом депутатский законопроект на ту же тему будет рассмотрен в ближайшее время — такое решение вынесли 226 депутатов.

Напомним, ранее Международный валютный фонд и Всемирный банк одобрили проект о незаконном обогащении, разработанный аппаратом президента Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал «бунтом большинства в парламенте» практику постоянного игнорирования его законопроектов.

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