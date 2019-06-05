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Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты

Политика

«Это бунт большинства в парламенте»

Киев, 5 июня 2019, 14:12 — REGNUM  Игнорирование Верховной радой Украины инициатив президента страны является «бунтом большинства в парламенте», заявил 5 июня в эфире телеканала «1+1» украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, администрация главы государства за последние две недели подала в Раду десять законопроектов, однако ничего принято не было.

«Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Верховная рада не включила в повестку дня законопроект об импичменте главы государства, который был предложен Зеленским. За соответствующее решение проголосовали 110 депутатов Рады, тогда как необходимо минимум 226 голосов.

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Политическая жизнь Украины
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