Четверг, 6 Июня 2019 года
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Помпео: более 40 оппозиционеров стремятся занять пост президента Венесуэлы

Политика

The Washington Post опубликовала фрагменты откровенного разговора госсекретаря США о работе с венесуэльской оппозицией

Вашингтон, 6 июня 2019, 11:26 — REGNUM  Венесуэльская оппозиция разделена изнутри, признал государственный секретарь США Майк Помпео на одном из закрытых совещаний в Нью-Йорке. Аудиозапись переговоров получила в свое распоряжение американская газета The Washington Post и опубликовала ее 5 июня.

«Наша дилемма, заключающаяся в том, чтобы удерживать оппозицию единой, оказалась ужасающе трудной, — сказал Помпео. — (…) В тот момент, когда [Николас] Мадуро уйдет, все поднимут руки и скажут «выберите меня, я следующий президент Венесуэлы».

По его словам, более 40 оппозиционных политиков считают себя предназначенными для руководства страной.

На записи Помпео говорит, что сложность объединения оппозиции проявилась не только в последние месяцы, но со дня его назначения директором Центрального разведывательного управления США (23 января 2017 года — прим. ИА REGNUM)

«Мы пытались поддержать различные религиозные институты, чтобы оппозиция объединилась», — сказал Помпео, но «они по-прежнему разделены в вопросе противостояния режиму Мадуро».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая представители оппозиции и правительства Венесуэлы провели переговоры в Осло при посредничестве Норвегии. Согласно заявлению лидера оппозиции Хуана Гуайдо, встреча завершилась безрезультатно.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры представителей Мадуро и Гуайдо в Осло прошли безрезультатно

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Политический кризис в Венесуэле
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