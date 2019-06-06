Глава думы Екатеринбурга обвинил мэрию в недопуске к бюджету

Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM Депутатов екатеринбургской городской думы (ЕГД) не допускают к корректировке и формированию бюджета. В этом обвинил мэрию города спикер ЕГД Игорь Володин на заседании бюджетной комиссии думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, многих парламентариев не подключили к подготовке программы к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, хотя они и заявлялись, упомянул Володин.

«Нет согласования с думой. Мы — единственный орган городской власти, который избирает народ. А к нашим пожеланиям идёт очень плохое отношение, нам отказывают на 80−90%. А эти пожелания основаны на наказах избирателей», — заявил спикер.

Председатель ЕГД выразил недовольство тем, что думу «не допускают» как к формированию бюджета, так и к его корректировкам.

Володина поддержал его заместитель Виктор Тестов. «Чаяния избирателей» не доходят до бюджета, считает вице-спикер.

Депутатам отвечала заммэра Екатеринбурга Екатерина Кузёмка. Она признала, что со стороны горадминистрации могут быть недоработки, но спорные вопросы можно решить в совместном диалоге.

Напомним, в конце мая 2019 года сорвался отчёт мэра Екатеринбурга Александра Высокинского за 2018 год перед депутатами гордумы. Парламентарии обвинили мэрию в том, что документы по предстоящему выступлению не были поданы вовремя, хотя в администрации заявляли, что градоначальник был готов выйти к депутатам.

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