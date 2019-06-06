Кудрин обратился к Пушкину, критикуя судебную систему РФ

Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Ситуация «рейдерского захвата» поместья в произведении Александра Пушкина «Дубровский» до сих пор характерна для российской экономики. Об этом заявил 6 июня председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кудрин отметил, что, согласно последним опросам, 55% бизнесменов не доверяют российской судебной системе, а две трети не считают ее независимой и объективной.

«Такое отношение к важнейшему институту, который является, по сути, последней инстанцией справедливости, говорит о слабости институтов и о том, что верховенство права у нас не достигается», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты напомнил, что 6 июня исполняется 220 лет со дня рождения его любимого поэта и писателя Александра Пушкина. Затем Кудрин напомнил сюжет романа «Дубровский», указав, что в школе основной его линией казалась любовная история Маши и главного героя.

«Но если прочитаете его сейчас, то увидите, что главной нитью является судебная тяжба между двумя помещиками, где Троекуров подкупает суд и в результате рейдерского захвата получает поместье соседа», — отметил Кудрин.

Именно в результате таких действий появляется бунтовщик, который не согласен с общими правилами жизни в обществе.

«Это давно было. Но встречается у нас и сейчас», — подчеркнул Алексей Кудрин.

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